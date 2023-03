Związki zawodowe zapowiadają "rzucenie francuskiej gospodarki na kolana"

czytaj dalej

Jest to naruszenie elementarnej zasady, że ludzie powinni sami decydować - powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" medioznawca profesor Tadeusz Kowalski, odnosząc się do tak zwanej ustawy lex pilot. Według eksperta "politycy wywierają presję, bo są wybory i chcą, aby propaganda, którą proponują w znacznym stopniu media publiczne, docierała w pierwszej kolejności do obywateli, zwłaszcza niezdecydowanych".