Cła Donalda Trumpa na Meksyk

Na początku miesiąca Meksyk i USA porozumiały się, by odłożyć do 2 kwietnia zapowiadane przez prezydenta USA ustanowienie 25-procentowych ceł na towary objęte dotąd traktatem o wolnym handlu między obu krajami. Mimo to Biały Dom postanowił nałożyć cła na meksykańskie samochody oraz stal i aluminium z Meksyku już od 12 marca.

Podczas swej czwartkowej konferencji prasowej Sheinbaum oświadczyła, że "do 3 kwietnia udzielimy pełnej odpowiedzi na posunięcia Trumpa". - To, o co zabiegamy, to utrzymanie lepszych cen na nasze produkty niż jakikolwiek inny kraj eksportujący do Stanów Zjednoczonych, jak na przykład Niemcy, Japonia czy Korea Południowa - dodała prezydentka.