Kolejna linia lotnicza zwalnia pracowników. Pracę ma stracić 7,5 tysiąca osób

Linie spodziewają się, że 3,5 tysiąca osób odejdzie w sposób samodzielny np. na emeryturę lub po zakończeniu kontraktu. Air France zakłada, że do końca 2022 roku liczba zatrudnionych zmniejszy się o 6560 osób. Ponadto regionalna linia lotnicza będąca oddziałem Air France - HOP! - zamierza zredukować liczbę pracowników o 1020 - czytamy na portalu telewizji CNN.

Air France i HOP! zatrudniają w sumie około 43 tysiące osób, więc liczba pracowników ma zmniejszyć się o ok. 17,5 proc.

Ogromne straty lotnictwa

Air France podały w piątkowym komunikacie, że straty w szczycie epidemii COVID-19 sięgały 15 mln euro (ok. 67 mln zł) dziennie. "Powrót do prawidłowego funkcjonowania będzie bardzo powolny z powodu niepewnej sytuacji w kwestiach zdrowotnych, znoszenia obostrzeń i zmian zapotrzebowania na loty" - wyjaśniła firma. Przewoźnik zakłada, że wróci do stanu sprzed pandemii w 2024 roku.