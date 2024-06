Fabryka Ikei zapowiada zwolnienia w Polsce

Ikea Industry w Wielbarku od dłuższego czasu zmaga się ze spadającą liczbą zamówień, co przełożyło się na problemy finansowe i w rezultacie konieczność redukcji zatrudnienia. W najbliższym czasie pracę straci tam 40 osób, choć zdaniem pracowników to może być dopiero początek planowanych zwolnień w warmińsko-mazurskiej fabryce mebli.

"Od pewnego czasu IKEA Industry Wielbark doświadcza spadków zamówień na niektóre rodziny produktów. Mimo wdrożenia działań zaradczych okazały się one niewystarczające. Niestety oznacza to konieczność rozstania się z 40 współpracownikami , co stanowi 2,7 proc. załogi w Wielbarku, liczącej 1500 współpracowników" - przekazało redakcji biznesowej tvn24.pl biuro prasowe Ikea Industry.

Pracownicy zaniepokojeni decyzją fabryki

- Jestem przerażona tym, co się mówi na temat tych zwolnień wśród pracowników. Pracuję tam ja, kilka członków mojej rodziny. Jeśli potwierdzą się te plotki o zwolnieniu 40, a potem 200 osób, to naprawdę wiele osób zostanie bez środków do życia. IKEA do tej pory była solidnym pracodawcą, dlatego wiele osób wzięło kredyty i ma inne zobowiązania. Naprawdę drżymy o przyszłość - mówi jedna z pracowniczek cytowana przez portal.