Pensje prezesów w Polsce wyhamowały, ale i tak doganiają Zachód

Zarobki szefów dużych firm w Polsce rosły w ubiegłym roku wolniej niż średnie wynagrodzenie w tym sektorze, ale i tak doganiają płace kolegów na Zachodzie - czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej". Na najwyższych stanowiskach kadry menedżerskiej rynek staje się międzynarodowy - dodano.

Pensje wyhamowały

Jak czytamy, "w jej raportach widać wyhamowanie w 2024 r. wzrostu pensji top menedżerów, który był wolniejszy niż tempo zwiększania budżetów płacowych w badanych firmach". "W 2025 r. płace powinny iść w górę w tempie średniego wzrostu budżetów, czyli o ok. 6,3 proc (...) O przyhamowaniu wzrostu stałych płac szefów mówią też eksperci firmy Page Executive, która specjalizuje się w rekrutacji top menedżerów. Według ich danych pensje szefów firm wprawdzie były w 2024 r. wyższe niż rok wcześniej, ale był to wzrost rzędu 3–6 proc., a więc poniżej inflacji, która w grudniu wyniosła 4,8 proc. w skali roku" - wskazuje "Rzeczpospolita".

"Widać to np. w usługach finansowych (w tym w bankowości), gdzie maksymalna stawka prezesa na umowie o pracę była w ubiegłym roku największa (sięgała 233 tys. zł brutto miesięcznie) i aż czterokrotnie przewyższała dolne widełki (54 tys. zł brutto). Z kolei płaca zasadnicza najczęściej oferowana prezesom spółek finansowych (75 tys. zł brutto) była nieco niższa niż w przypadku szefów zarządów w spółkach handlowych czy biotechnologicznych, którzy najczęściej mogli liczyć na 100,5 tys. zł miesięcznie - czytamy w artykule.

Dziennik zwraca uwagę, że stała pensja to tylko część pakietu płacowego prezesów i dyrektorów generalnych, których wynagrodzenie prezesów podwyższają premie (bonusy) sięgające od 25 proc. do nawet 150 proc. rocznej pensji. Do tego dochodzi bogaty pakiet benefitów, w którym jest zwykle pełna opieka medyczna i wysokiej klasy auto.