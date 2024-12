- Państwa europejskie powinny dojść do poziomu trzech procent PKB, jeśli chodzi o wydatki na obronność - stwierdził w rozmowie z dziennikarzami kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. - To dla nas bardzo ważna rozgrywka dyplomatyczna. Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki powinny zrozumieć, że kraje muszą wydawać więcej - przekonywał.

"Bardzo ważna rozgrywka"

Kandydat KO na prezydenta stwierdził, że już w Gliwicach mówił o tym, iż "Polska powinna w 2026 roku dojść do 5 proc. PKB (wydatków na zbrojenia - red.)".

- To dla nas bardzo ważna rozgrywka dyplomatyczna. Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki powinny zrozumieć, że państwa europejskie muszą wydawać więcej pieniędzy na obronność. Ten pułap 2 procent to zdecydowanie za mało. Państwa europejskie powinny dojść do 3 procent - oceniał Trzaskowski.