Polska w obliczu kryzysu. "Już naprawdę jesteśmy w ogonie Europy"

- Uważam, że (zrównanie wieku emerytalnego - red.) to jest absolutna konieczność, bo dzisiejszy niski wiek emerytalny kobiet dyskryminuje właśnie kobiety. Ich świadczenia są mniejsze niż świadczenia mężczyzn o ponad tysiąc złotych, właśnie ze względu na to, że szybciej przechodzą na emeryturę i krócej pracują - wskazała prof. Chłoń-Domińczak.

Wiek emerytalny w Polsce

Jak zaznaczyła, równy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn to standard niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej. - Ostatnio Rumunia wyrównywała wiek emerytalny, więc już naprawdę jesteśmy w ogonie Europy. Tutaj ewidentnie zmiana jest potrzebna - stwierdziła.

Wyzwania w obliczu kryzysu demograficznego

Jej zdaniem w obliczu kryzysu demograficznego konieczne jest także "przygotowanie najmłodszych pokoleń do dłuższej aktywności zawodowej". - Uczenie się przez całe życie, dostosowywanie do zmiany to jest coś, co obecną młodzież dotyka coraz bardziej - oceniła.