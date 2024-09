Więcej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Decyzja w sprawie potencjalnej nowelizacji budżetu na 2024 rok nie została jeszcze podjęta, ale jej prawdopodobieństwo istotnie wzrosło – powiedział w sobotę minister finansów Andrzej Domański podczas posiedzenia Rady Ministrów. Dodał, że rezerwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2025 roku wzrośnie do prawie 3,2 miliarda złotych.

- Na usuwanie skutków powodzi zostały zabezpieczone 2 miliardy złotych, ale widzimy potencjał do zwiększenia tej kwoty – powiedział w sobotę podczas obrad rządu minister finansów Andrzej Domański. - Decyzja odnośnie potencjalnej nowelizacji budżetu na 2024 rok nie została jeszcze podjęta, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że jej prawdopodobieństwo istotnie wzrosło – dodał.

Minister finansów Andrzej Domański (L), wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (P) i szef KPRM Jan Grabiec (C) na posiedzeniu rządu 28 września PAP

Zwiększona rezerwa na usuwanie skutków klęsk

- W budżecie na 2025 rok rezerwę na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększamy do 3,191 mld zł. Ta rezerwa również może ulec zwiększeniu – wskazał w sobotę Domański.

- Środki z tego priorytetu mogą zostać przekazane na infrastrukturę energetyczną, drogową, wodno-kanalizacyjną i na termomodernizację. (...) projekty finansowane z tego priorytetu będą mogły otrzymać do 100 proc. dofinansowania ze strony UE – powiedział Domański.

Powiedział także, że rząd wraz ze stroną samorządową doszedł do porozumienia w kwestii przekazania środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 738 mln zł na potrzeby samorządów dotkniętych powodzią.

"Budżety tych instytucji mogłyby zostać zmniejszone w trakcie prac sejmowych"

- Wiele resortów i wielu dysponentów aktywnie włączyło się w poszukiwanie środków dla poszkodowanych przez powódź, ale są podmioty, które cieszą się autonomią budżetową. To są podmioty, w stosunku do których MF nie ma kompetencji do zmian w budżetach, ale w MF mamy kompetencje dla analizy i oceny przedłożonych budżetów – powiedział Domański.