"Niespotykana w dotychczasowej historii liczba zwolnień"

W 2023 roku w służbach resortu spraw wewnętrznych i administracji doszło do niespotykanej w dotychczasowej historii liczby zwolnień, co przyczyniło się do niskiego ukompletowania stanu kadr w 2024 roku - przekazał w odpowiedzi na interpelację poselską Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA.

Posłanka Agnieszka Ścigaj (Prawo i Sprawiedliwość) w interpelacji poselskiej zwróciła uwagę, że "liczba wakatów w polskiej policji niepokoi wielu mieszkańców Polski", a "brak ukompletowania stanu etatowego formacji przekłada się na obniżone bezpieczeństwo ludzi i mienia".

"Najgorzej jest w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, gdzie nieobsadzonych jest blisko połowa stanowisk. W służbie kontrterrorystycznej brakuje blisko 20 proc. funkcjonariuszy. W Akademii Policji w Szczytnie i w służbie śledczej brakuje kilkunastu procent stanu. Podobnie jest w policyjnej służbie prewencji" - napisała w interpelacji poselskiej.

Zapytała miedzy innymi o to, jaki był aktualny stan etatowy w polskiej policji oraz jakie działania podejmuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, by zachęcić do pozostania w służbie funkcjonariuszy polskiej policji?

Zwolnienia ze służby w 2023 roku

W odpowiedzi udzielonej przez Czesława Mroczka z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji czytamy, że "wysoki poziom wakatów w służbach mundurowych jest efektem odejść funkcjonariuszy ze służby przede wszystkim w 2023 roku".

Jak wyjaśnił wiceszef resortu, "stan kadr służb resortu spraw wewnętrznych i administracji w 2023 r. doświadczył niespotykanej w dotychczasowej historii liczby zwolnień ze służby, co przyczyniło się do niskiego ukompletowania stanu kadr w 2024 roku".

Podał, że w 2023 roku ze służby zwolnionych zostało 12 430 funkcjonariuszy, w tym: w Policji – 9 458, w Straży Granicznej - 1 338, w Państwowej Straży Pożarnej – 1 444, a w Służbie Ochrony Państwa – 190. Największa liczba odejść ze służby przypadła na dwa pierwsze miesiące 2023 roku.

Przyjęcia do policji w 2024 roku

W odpowiedzi na interpelację poselską Mroczek wyjaśnił, że po zmianie rządu, resort spraw wewnętrznych i administracji podjął pilne prace, mające na celu redukcję braków kadrowych w służbach.

"Rozpoczęto wieloaspektowe działania, ukierunkowane na zmniejszenie liczby wakatów i zachęcenie do wstępowania do służb mundurowych jak największej liczby kandydatów – w szczególności do policji i straży granicznej. Niezmiernie istotne stało się wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, stanowiących odpowiedź na aktualne wyzwania, które spowodują napływ dodatkowych kandydatów, spełniających oczekiwania służby" - wytłumaczył.

Podkreślił, że rozwiązaniem legislacyjnym, mającym na celu zwiększenie możliwości doborowych do służby w policji jest ustawa z dnia 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w policji i straży granicznej.

Zaznaczył, że przyjęte w ustawie rozwiązania mają charakter systemowy, a ich zasadniczym celem jest osiągnięcie wyższego stopnia profesjonalizacji policji i straży granicznej, poprzez zwiększenie efektywności prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych do ww. formacji oraz stworzenie możliwości pozyskania jak największej liczby funkcjonariuszy, odpowiadających potrzebom służb.

Podał, że zgodnie z szacunkowymi danymi w okresie od 1 stycznia do 30 grudnia 2024 r., do służby w policji zostało przyjętych 6 411 osób, tj. o 1 237 więcej względem analogicznego okresu 2023 r.

"Liczba osób aplikujących do służby w policji w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2024 r. wyniosła 21 063 osoby. W analogicznym okresie 2023 r. podanie o przyjęcie złożyło 14 410 osób, zatem liczba osób ubiegających się o przyjęcie do służby w okresie jedenastu miesięcy 2024 r. jest wyższa o 6 653 względem liczby osób aplikujących w analogicznym okresie 2023 roku" - czytamy w dokumencie.

Czesław Mroczek podał, że na 2025 roku planowany stan etatowy wyniesie 110 709 etatów.

Zespół do spraw poprawy warunków pracy

Wiceszef resortu poinformował również o powołaniu zespół do spraw poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy służb. W jego skład zespołu wchodzą m.in. komendanci służb oraz przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych działających w służbach (NSZZ Policjantów, Krajowy Sekretariat Służb Publicznych NSZZ "Solidarność", NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Związek Zawodowy Strażaków "Florian" oraz NSZZ Pracowników Pożarnictwa).

Chcesz podzielić się ważnym tematem? Skontaktuj się z autorką tekstu: joanna.rubin@wbd.com

Autorka/Autor:Joanna Rubin-Sobolewska/ToL

Źródło: tvn24.pl