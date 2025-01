To nas czeka w gospodarce

Wydarzeniem tygodnia będzie czwartkowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, a dzień później konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Oto, co czeka nas w gospodarce w Polsce i na świecie.

Decyzja RPP i konferencja prezesa NBP

Wg listopadowej projekcji NBP, zakładającej jak zawsze niezmieniony poziom stóp w jej horyzoncie, bez względu na scenariusz (mrożenie/odmrożenie cen energii), inflacja wchodzi w górne pasmo odchyleń od celu na przełomie 2025/26 r. i zbiega do 2,5 proc. na koniec 2026 r.

Po wypowiedziach Glapińskiego komunikacja przeciwstawnych skrzydeł Rady była zróżnicowana. Niektórzy członkowie RPP nadal uważają, że dyskusja o obniżkach stóp mogłaby się zacząć już w marcu (Wnorowski, Kotecki), inni wskazują bardziej na III kw. (Dąbrowski, Litwiniuk - "po wyborach"). Zbliżony do stanowiska Glapińskiego jastrzębi sygnał wysłała za to G. Masłowska, która nie wykluczyła cięcia stóp dopiero w I kw. 2026 r.

Pierwszego dnia posiedzenia (środa) Rada zapozna się z drugim odczytem inflacji za grudzień, który pokaże szczegółowe rozbicie poszczególnych kategorii wskaźnika. Wg wstępnych danych inflacja w XII wzrosła do 4,8 proc. z 4,7 proc., o 0,2 pp. poniżej konsensusu.

Ustawa budżetowa czeka na podpis prezydenta

W piątek upływa konstytucyjny 7-dniowy termin na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy budżetowej na 2025 r. W związku ze zmniejszeniem, w toku prac sejmowych, wydatków m.in. dla Kancelarii Prezydenta, IPN , czy Trybunału Konstytucyjnego (TK) media spekulują, że głowa państwa może skierować ustawę właśnie do TK. Wówczas Trybunał orzeka w tej sprawie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

CPI i wyniki banków w USA, dane o inflacji w strefie euro

Najprawdopodobniej do środowych wskazań CPI ze Stanów Zjednoczonych rynki pozostaną pod wpływem piątkowych odczytów z amerykańskiego rynku pracy, które sygnalizują, że pozostaje on rozgrzany. Indeksy na Wall Street spadły 1,5-2 proc., niwelując całość tegorocznych wzrostów, dolar kontynuował marsz w stronę parytetu z EUR (umocnienie o 0,55 proc.), a rentowności Treasuries wzrosły na krótkim końcu krzywej o 12 pb. (2Y), a na dłuższym o 8 pb. (10Y).

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w USA (payrolls) wzrosła w grudniu najmocniej od marca - o 256 tys., a rynek oczekiwał jedynie 165 tys. Stopa bezrobocia w USA nieoczekiwanie spadła o 0,1 pp. do 4,1 proc. Inne badanie pokazało z kolei, że długoterminowe oczekiwania inflacyjne amerykańskich konsumentów wzrosły do 3,3 proc. - najwyżej od 2008 r.

Po danych inwestorzy przesunęli oczekiwania co do najbliższego cięcia stóp proc. przez Fed dopiero na wrzesień-październik.

W tym kontekście środowe dane CPI, choć Fed celuje w inną miarę inflacji - deflator wydatków konsumpcyjnych (PCE), potencjalnie mogą być źródłem dodatkowej zmienności na rynkach. Konsensus zakłada odczyt CPI za grudzień na poziomie 0,3 proc. mdm, tyle samo co miesiąc wcześniej, a dla bazowego 0,2 proc. mdm vs 0,3 proc. poprzednio. W ujęciu rdr ekonomiści prognozują wzrost wskaźnika do 2,9 proc. z 2,7 proc., a bazowego bez zmian na poziomie 3,3 proc.