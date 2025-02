Kiedy obniżki stóp procentowych? Jest głos z RPP

Obniżki stóp procentowych nastąpią na początku trzeciego kwartału, najpóźniej we wrześniu, a w całym 2025 roku będzie to 50-100 punktów bazowych - ocenia członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki, cytowany przez "Puls Biznesu".

- Moim zdaniem to się wydarzy w tym roku, choć prezes Adam Glapiński teraz się od tego odżegnuje. To się wydarzy na początku III kwartału, najpóźniej we wrześniu - powiedział cytowany przez "PB" Kotecki.

Stopy procentowe. Jaka może być skala obniżek?

- Moim zdaniem skala obniżek to minimum 50 punktów bazowych, bo jest na to przestrzeń. Maksymalnie mogłoby to być 100 punktów, ale to może być trudne w tym roku - dodał.