Spółki będą skarżyć się na byłe zarządy. "Kilka zawiadomień"

Kropwinicki: sprawy są w trakcie wyjaśnień

Śledztwa wobec Orlenu

Najgłośniejsze dwa śledztwa zostały wszczęte w styczniu 2024 r. Sprawą fuzji z Lotosem i zbycia 30 proc. udziałów na rzecz spółki Saudi Aramco zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Płocku. Postępowanie obejmuje okres od początku 2018 r. do 30 listopada 2022 r. i dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu PKN Orlen (po zmianie nazwy w lipcu 2023 r. Orlen - red.), a także inne osoby zajmujące się sprawami majątkowymi tej spółki, w związku z prowadzeniem negocjacji, ustalaniem warunków i podpisaniem umów w sprawie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos w Gdańsku, a następnie podpisania umów związanych ze zbyciem 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańsk na rzecz Saudi Aramco, czym miano wyrządzić PKN Orlen szkodę w wielkich rozmiarach - na kwotę nie mniejszą nić 4 mld zł. Także w Prokuraturze Okręgowej w Płocku toczy się śledztwo w sprawie podejrzenia zaniżania cen paliw, ograniczania ich dystrybucji poprzez nadużycie uprawnień i doprowadzenie do wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. To postępowanie obejmuje okres od 1 sierpnia do 31 października 2023 r. Śledztwo ma ustalić, czy poprzez nadużycie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków przez osoby zarządzające spółką Orlen mogło tam dojść do niezasadnego zaniżenia cen paliw płynnych względem cen rynkowych, a w związku tym do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w spółce Orlen w nieustalonej dotychczas kwocie.