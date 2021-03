Obowiązkowe recyklomaty w sklepach? Jest projekt

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy zakładający wprowadzenie obowiązkowych recyklomatów w sklepach o powierzchni handlowej powyżej 2 tysięcy metrów kwadratowych. Proponowany mechanizm kaucyjny ma się przyczynić do maksymalizacji wykorzystania odpadów. Chodzi o butelki i puszki.

W piątek do Sejm wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przepisy zostały przygotowane przez grupę posłów klubu parlamentarnego Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści.

"Proponowane rozwiązania mają więc w założeniu przyczynić się do maksymalizacji wykorzystania odpadów opakowaniowych, dzięki czemu będą one poddawane odzyskowi w większym stopniu, a więc przetwarzane na produkty, materiały lub substancje, które mogą zostać wykorzystywane w pierwotnym lub innym celu" - wskazali autorzy.

Recyklomaty w sklepach

Zwrot tej opłaty następowałby w momencie dostarczenia odpadów do recyklomatu znajdującego się w sklepie, w którym został kupiony produkt lub w innym punkcie należącym do tej samej sieci. Projekt zakłada, że przedsiębiorcy prowadzący wielkopowierzchniowe jednostki handlowe będą mieli obowiązek nabycia recyklomatu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Inaczej może zostać na nich kara administracyjna w wysokości 50 tys. zł.

Zdaniem autorów projektu podobne systemy depozytowe w wielu państwach Europy, m.in. w Niemczech, Szwecji, Holandii, Litwie oraz Estonii. "Opierają się one na związaniu opakowania z depozytem (kaucją), który stanowi kwota doliczona do ceny produktu i która zwracana jest w momencie jego dostarczenia do miejsca zbiórki" - czytamy.