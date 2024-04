Tyle zarabiają polscy studenci. "Niepewność dotyka przede wszystkim młode osoby"

Niemal połowa studentów w Polsce zarabia nie więcej niż cztery tysiące złotych "na rękę" - wynika z raportu "Student w pracy 2024" Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. Jednocześnie pensja co czwartego wynosi co najwyżej tysiąc lub dwa. Blisko co trzecia osoba zarabia między cztery a sześć tysięcy złotych. Znacząco wzrosły jednak aspiracje, co do płacy w przyszłości.

"Dla osób poniżej 26 roku życia zatrudnionych na umowę zlecenie pensja brutto jest równa temu, co faktycznie wpływa do ich kieszeni (netto). Dla młodych na umowach o pracę daje to 3376,53 zł na rękę. Natomiast osobom, które już są po 26. urodzinach i otrzymują wynagrodzenie minimalne na umowie o pracę, pracodawcy po potrąceniu podatków i składek wypłacą 3267,53 złotych" - czytamy w raporcie.

Rosną pensje studentów

Autorzy opracowania zwracają uwagę, że za wzrostem płacy minimalnej podążają zarobki studentów. Z badania przeprowadzonego w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu przez pracownię SW Research wynika, że co czwarty studiujący (24,3 proc.) zarabia pomiędzy tysiąc a dwa lub nawet niecały tysiąc na rękę. "To bardzo podobny odsetek, co w zeszłym roku. Wówczas takie zarobki zadeklarowało 24,5 proc. badanych" - opisują badacze.

Zarobki studentów w 2024 roku Polska Rada Biznesu

Zarobki studentów w 2023 roku Polska Rada Biznesu

- Na rynku pracy znowu zapanowała niepewność, która dotyka przede wszystkim młode osoby. Jednak firmom zależy na budowaniu trwałych relacji z najlepszymi pracownikami, także studentami, co przekłada się na większą liczbę osób z wyższymi zarobkami. Przedsiębiorcy wiedzą, że zatrudnianie młodych to inwestycja o wymiarze strategicznym. Nowe pokolenie bardziej intuicyjnie porusza się w świecie technologii, która stanowi o przewadze konkurencyjnej. To szczególnie istotne w gospodarce coraz bardziej zorientowanej na AI oraz nowe modele przywództwa - mówi Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, największego w Polsce niezależnego programu płatnych staży dla studentów i absolwentów organizowanego przez Polską Radę Biznesu, której jest wiceprezesem.

Wymarzone pensje

W ramach badania zapytano studentów, ile chcieliby zarabiać. Co trzeci marzy o ponad 10 tysiącach na rękę. W 2023 r. takiej odpowiedzi udzielił co czwarty ankietowany.

"A im dalej w przyszłość, tym apetyty większe. Za rok pensję w takiej wysokości chciałoby mieć 42,2 proc. studentów (w 2023 r. – 32,8 proc.), a za dziesięć lat aż 78,9 proc. (w 2023 r. – 66,1 proc.). W tym przypadku łatwiej wskazać tych, którzy chcieliby zarabiać poniżej tej kwoty: 10,4 proc. pomiędzy dziewięć a dziesięć tysięcy na rękę (w 2023 – 16,2 proc.), a 10,7 proc. wskazało odpowiedzi w przedziałach między trzy a dziewięć tysięcy zł netto (w 2023 – 17,7 proc.)" - czytamy.

Wymarzone zarobki studentów Polska Rada Biznesu

Program Kariera

Program Kariera Polskiej Rady Biznesu ma pomóc w osiągnięciu dobrych zarobków.

"To największy multikorporacyjny program płatnych staży w Polsce. W tym roku 52 pracodawców przygotowało blisko 120 staży w całej Polsce w kilkunastu specjalizacjach i obszarach. Wszyscy stażyści otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimum 4,5 tys. zł do nawet 7,5 tys. zł za miesiąc stażu. W 2023 r. co trzeci uczestnik Programu Kariera kontynuował współpracę z firmą, w której odbył wakacyjny staż" - napisano w raporcie.

"Program Kariera oferuje uczestnikom więcej niż tylko możliwość poznania zawodu czy danej firmy. Uczestnicy zyskują holistyczne spojrzenie na biznes. Coraz więcej firm zapewnia młodym ludziom możliwość bezpośredniej pracy z doświadczonymi osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem lub działem. Stażyści mogą liczyć na indywidualną opiekę i dobrze zaplanowany harmonogram praktyk. Jakość staży weryfikowana jest w corocznym badaniu satysfakcji realizowanym przez zewnętrzną firmę – sami uczestnicy oceniają firmę, która ich zatrudniała" - czytamy.

- Program Kariera oferuje atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do okoliczności i wyzwań rynkowych. Przede wszystkim to jednak szansa na zdobycie cennego doświadczenia pod okiem profesjonalistów, nawiązanie bezcennych kontaktów czy mentoring, który da prawdziwe przyspieszenie rozwoju zawodowego młodej osoby. Program Kariera to relacja win-win stażysty i pracodawcy, dlatego tak wiele osób kontynuuje współpracę po zakończeniu stażu – zarówno zaraz po jego zakończeniu, jak i wiele lat później, dochodząc do stanowisk kierowniczych czy wręcz zasiadając w zarządach spółek, do których swojego czasu przyszli na praktyki - mówi Marian Owerko, szef Programu Kariera, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu.

Zgłoszenia do Programu Kariera można składać za pośrednictwem strony programkariera.pl do 15 maja br. CV są oceniane na bieżąco i niektóre firmy zamykają swoje rekrutacje wcześniej.

