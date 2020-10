Wicepremier: spółki państwowe powinny kupować media

Tam, gdzie będzie to możliwe, najprawdopodobniej spółki państwowe powinny kupować media - powiedział w radiu RMF FM wicepremier Piotr Gliński, odnosząc się do informacji na temat rozmów PKN Orlen z wydawnictwem Verlagsgruppe Passau (VGP) na temat zakupu jego polskiego oddziału, Polska Press.

W czwartek brytyjski tygodnik "The Economist" podał, że PKN Orlen prowadzi rozmowy z niemieckim wydawnictwem Verlagsgruppe Passau (VGP) na temat zakupu jego polskiego oddziału, Polska Press. Do Polska Press należy 20 spośród 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych. "The Economist" wyjaśnia, że ewentualny zakup tytułów VGP przez PKN Orlen miałby być częścią działań rządu na rzecz dekoncentracji mediów w Polsce.