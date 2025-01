Branża podnosi alarm. Ryzyko "zamknięcia fabryk"

Resort pracy skierował do konsultacji projekt rozporządzenia, w którym zobowiązano pracodawców do czasowego wstrzymania wykonywania pracy, jeśli pomimo zastosowania rozwiązań technicznych temperatura w pomieszczeniu pracy przekroczy 35 st. C, a przy pracy na otwartej przestrzeni 32 st. C, przy czym w przypadku pracy na otwartej przestrzeni konieczność czasowego wstrzymania pracy dotyczyć będzie jedynie ciężkich prac fizycznych.