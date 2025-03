Rating Polski. Czołowa agencja podjęła decyzję

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla ocenę agencji, że wysoka podatność na zagrożenia geopolityczne, w szczególności zagrożenia dla bezpieczeństwa, jest łagodzona przez członkostwo Polski w NATO i znacznie zwiększone zdolności do samoobrony. "Jest to również wspierane przez poprawę stosunków z UE od czasu zmiany rządu w grudniu 2023 r., co uwolniło znaczące fundusze, które będą wspierać inwestycje w latach 2025-2028" - podał Moody's.

Czynniki wpływające na ocenę ratingu Polski

Jak dodają autorzy przeglądu "stabilna perspektywa odzwierciedla również nasz pogląd, że wpływ prognozowanego wzrostu obciążenia długiem publicznym i zmniejszenie zdolności do zaciągania długu (debt affordability) są równoważone przez solidne perspektywy wzrostu gospodarczego Polski i silne zaangażowanie w redukcję deficytu fiskalnego do poziomu poniżej 3 proc. PKB w ciągu najbliższych pięciu lat, co ustabilizowałoby obciążenie długiem na poziomie około 60 proc. PKB do 2030 r." - napisano.