"Bardzo trudne" rozmowy z Ukrainą. Deklaracja Kołodziejczaka

Protesty rolników w Polsce

"Jest zgoda na licencjonowanie produktów"

Kiedy porozumienie z Ukrainą?

W ocenie Kołodziejczaka "są bardzo duże szanse" na polsko-ukraińskie porozumienie w sprawie handlu. - To musi być perspektywa tygodni, jeżeli w najbliższych tygodniach nie dojdziemy do porozumienia, to znaczy, że tego porozumienia może po prostu nie być. Dla mnie to też jest pewien warunek, nie mogę czekać miesiącami na porozumienie, które będzie wypracowane. Zobowiązuję się, że będziemy naciskać na to, żeby te rozmowy przyspieszyły - zadeklarował wiceminister rolnictwa.

Wiceminister Kołodziejczak o roli Komisji Europejskiej

- Jeżeli nie włączy się Komisja Europejska do rozwiązania tego problemu, jeżeli nie będzie ten problem podjęty strategicznie to będzie tak, że Polska faktycznie odizoluje się od produktów z Ukrainy, ale one będą trafiały na rynek zachodnioeuropejski. To jest to, co wkurza mnie, wkurza rolników i tu jest miejsce na działanie Komisji Europejskiej. Mamy takie sygnały, że Komisja Europejska przyjmie tutaj, choć część polskiej strony. I to są bardzo dobre sygnały - dodał Michał Kołodziejczak.