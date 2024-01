Projekt budżetu ponownie skierowany do komisji finansów publicznych

Sejm we wtorek ponownie skierował projekt budżetu na rok 2024 do komisji finansów publicznych. Ma ona zaopiniować poprawki złożone w trakcie drugiego czytania projektu. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że projekt budżetu realizuje wiele, ale nie wszystkie z zobowiązań wyborczych.

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na rok 2024. W trakcie obrad złożono poprawki do projektu. Zmiany zaproponował m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Janusz Cichoń, który złożył osiem poprawek. W efekcie Sejm zdecydował o skierowaniu projektu do komisji finansów publicznych, która zajmie się poprawkami.