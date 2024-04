Produkty rolne z Ukrainy i "oszukani kontrahenci". Jest kara

82 tys. kontroli artykułów spożywczych

Jak oświadczył Rzodkiewicz, w ub.r. IJHARS przeprowadziła ok. 82 tys. kontroli artykułów spożywczych pochodzących z krajów pozaunijnych, z czego w ok. 1,4 proc. odnotowano nieprawidłowości. Wyjawił też, że ukarana firma pochodzi z województwa lubelskiego, a sprowadzony towar sprzedawała sześciu kontrahentom jako produkty konsumpcyjne. - Oszukani zostali kontrahenci z województw pomorskiego i lubelskiego - poinformowała wojewódzka inspektor IJHARS Agnieszka Jarosińska. Zapewniła, że zakwestionowanych produktów nie ma już na rynku, podkreślając, że "nie stanowiły one zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego". Szefowie Inspekcji wskazali też, że w ciągu ostatnich miesięcy, w związku z nieprawidłowościami w obrocie artykułami rolno-spożywczymi z Ukrainy, nałożono jeszcze sześć kar na nieuczciwych przedsiębiorców. Nieprawidłowości - jak poinformowano - dotyczyły nie tylko zafałszowania kraju pochodzenia i zmiany przeznaczenia zboża (z paszowego na konsumpcyjne), ale też za utrudnienia w przeprowadzeniu kontroli, a także za wprowadzenie do obrotu mięsa drobiowego. Kary te wyniosły od 16,4 tys. zł (za fałszowanie jęczmienia) do 571 tys. zł.