Problem na poczcie. "Pani w okienku miała łzy w oczach"

"Od dwóch tygodni Poczta Polska w Grudziądzu przetrzymuje moje rachunki za prąd i gaz, a także moje paczki. Chodzę na pocztę codziennie, by dowiedzieć się, dlaczego są takie opóźnienia. Stoję godzinę w kolejce na głównej poczcie, by dowiedzieć się co z moimi przesyłkami i dostaje odpowiedź, że są opóźnienia. Ja rozumiem opóźnienia dwudniowe, ale nie dwutygodniowe" - przekazała na Kontakt24 pani Danuta.

Problemy z dostarczaniem listów

Także pani Magdalena z Jastrzębia Górnego skontaktowała się z redakcją Kontakt24 . W jej miejscowości, która należy do gminy Aleksandrów Łódzki, listonosz miał nie pojawić się od co najmniej miesiąca. W efekcie mieszkańcy nie otrzymują ważnych dokumentów urzędowych, takich jak decyzje podatkowe czy informacje o opłatach za gospodarowanie odpadami.

"Nie dostałam decyzji z wymiarem podatku od nieruchomości, choć powinnam ją otrzymać do końca lutego. Nie dostałam też decyzji o opłacie za śmieci. (...) To samo dotyczy PIT-u za 2024 rok. Były pracodawca podał mi numer przesyłki. Sprawdziłam i okazało się, że list nadany 27 lutego do dziś figuruje w placówce pocztowej nadania. On nawet nie ruszył w drogę. Na początku próbowałam się dodzwonić, ale nikt telefonu nie odbiera" - wyjaśniła.