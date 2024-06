Prezes Orlenu o "politycznej niezależności": Polska Press nie jest już potrzebna

Prezes Orlenu o politycznych wpływach

Fąfara oświadczył, że chce usunąć Orlen z norweskiej listy obserwacyjnej i rozwiać obawy akcjonariuszy dotyczące wpływu polityków na strategię Orlenu. - Inwestorzy mają tendencję do unikania firm zaangażowanych politycznie, ponieważ są one postrzegane jako nieprzewidywalne i ryzykowne - wyjaśnił.

"Decyzje polityczne nie będą miały wpływu na naszą działalność"

- Na razie jestem pewien, że przy obecnym rządzie decyzje polityczne nie będą miały wpływu na naszą działalność. Podałbym się do dymisji, gdyby mówiono mi, co mam robić - absolutnie. To moja odpowiedzialność wobec inwestorów, to moja etyka – zapewnił Fąfara, który do 2017 r. kierował litewską spółką zależną Orlenu.