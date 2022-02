Został zdymisjonowany za Polski Ład. Były szef MF: naszym zleceniodawcą był głównie premier

Naszym zleceniodawcą był głównie pan premier. On zbierał wszystkie pomysły, które wychodziły z Nowogrodzkiej, z innych ministerstw i z różnych instytucji – stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" były minister finansów Tadeusz Kościński, zdymisjonowany za zamieszanie z Polskim Ładem. Jak mówił, rolą MF było kalkulowanie kosztów propozycji i przekładanie ich na język ustawy.

- Jeszcze przed wyborami pojawił się temat przywrócenia sprawiedliwości podatkowej, aby osoby, które zarabiają mniej, nie musiały płacić tyle podatków. Później doszła pandemia, więc trzeba było dofinansować sektor zdrowia. I to był moim zdaniem błąd, że te dwie rzeczy były połączone — powiedział były minister finansów Tadeusz Kościński, pytany o wdrażanie podatkowej części Polskiego

Polski Ład. Tadeusz Kościński o zmianach w składce zdrowotnej

- Gdyby w jednym miesiącu ogłoszono podwyżkę składki zdrowotej, to wszyscy by pokrzyczeli, ale większość społeczeństwa zrozumiałaby, że trzeba bardziej finansować służbę zdrowia. W dodatku sprawiedliwie, bo wszyscy płaciliby procentowo tyle samo. Miesiąc później można było zaś na osłodę ogłosić, że będzie wyższa kwota wolna od podatku. Tymczasem ogłoszono to w jednym momencie, a wicepremier (Jarosław) Gowin, choć nie tylko on, powiedział, że osoby, które zarabiają powyżej 5 tys. złotych, będą tracić — dodał.

- To nałożyło zupełnie inną perspektywę na Polski Ład. Zapomniano, że będą tracić, bo będą finansować sektor zdrowia. I tak powstała narracja, że tracą na Polskim Ładzie i z tego powodu jest on negatywny. Pierwsza odpowiedź na to, była taka, że osoby, które są na umowie o pracę, dostaną ulgę dla klasy średniej. Pojawiły się pytania, dlaczego nie dla innych. Zaczęliśmy robić niezły bigos. Łatka na łatce - mówił były minister.

Kościński był pytany o to, czy pod uwagę brane było odwołanie Polskiego Ładu? - Polski Ład to olbrzymi projekt, a nie tylko likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Absolutnie nie było to brane pod uwagę - powiedział Kościński. Na uwagę, że byłoby to przyznanie się do błędu, były szef MF odpowiedział: - To już nie do mnie pytanie. Ja wykonywałem to, co nam kazano. Nie mnie oceniać, czy to był błąd.

Kościński był też pytany, kto kazał wykonywać taki Polski Ład. - Naszym zleceniodawcą był głównie pan premier. A on zbierał wszystkie pomysły, które wychodziły z Nowogrodzkiej, z innych ministerstw i z różnych instytucji, na przykład Polskiego Instytutu Ekonomicznego - odpowiedział. Stwierdził też, że rolą MF było kalkulowanie, ile to będzie kosztowało oraz napisanie projektów ustaw.

Na pytanie, kto pisał te ustawy, były minister odpowiedział: - Temat głównie pchali (wiceministrowie) Jan Sarnowski, Piotr Patkowski i (dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego) Piotr Arak. Oni mieli najwięcej kontaktów z rynkiem. Tylko, że jeszcze nikt mi nie pokazał, która ustawa, w którym miejscu jest błędna. Błędne są koncepcje, a one przychodziły z zewnątrz - ocenił były szef resortu finansów.

Tadeusz Kościński o swojej dymisji i słowach Kaczyńskiego

Tadeusz Kościński odniósł się również do swojej dymisji. - Rozmawialiśmy (z premierem - red.) i podjąłem decyzję, że to jest jedyny sposób, by uciąć narrację. Wiadomo było przecież, że jak premier poleci, to ja też. Naturalne było, że lepiej, by poleciał minister finansów i może premier się uratuje, niż pewne odwołanie premiera - powiedział Kościński.

Były minister ustosunkował się również do słów Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że fundamentalnym błędem było powierzenie przygotowania tego projektu ludziom, którzy byli niezainteresowani tym, by Polski Ład się udał i że część błędów wynikała z braku dobrej woli. - Nie czuję, że to jest do mnie. Myślę, że to jest takie ogólne określenie pana prezesa tego, co się dzieje w Ministerstwie Finansów - mówił.

Dopytywany, czy był "spisek" w Ministerstwie Finansów przeciwko Polskiemu Ładowi, odpowiedział, że nie myśli, aby tak było. - Nie czuję tego. Oczywiście zawsze trzeba takie rzeczy sprawdzić, a nuż z innej perspektywy wyjdzie, że akurat był taki spisek, ale nie wierzę, że tak było - podkreślał.

Były szef MF o planach na przyszłość

Minister mówił również o planach na swoja przyszłość. - Chciałbym jeszcze pracować. Tam, gdzie służyłbym społeczeństwu i nie musiałbym 5 dni w tygodniu zaczynać pracę o 9.00 godzinie. To już nie ten czas, bo już nie muszę pracować. Chcę pracować tak, aby sprawiało mi to przyjemność. Przyjemnością jest na przykład spotykanie się z ludźmi - mówił.

Pytany, czy marzy mu się stanowisko ambasadora, odpowiedział: "a wie pan, że ludzie mi podpowiadają, że np. w Niemczech nie ma ambasadora... To jednak nie dla mnie, chcę zostać w kraju". Zdementował pogłoski o tym, że miałby objąć jakąś funkcję w jednej z państwowych spółek.

Źródło: "Rzeczpospolita"