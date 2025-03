Ostrzeżenie z Brukseli. Polska ma dwa miesiące na nadrobienie zaległości

Do tej pory Komisja otrzymała 22 ostateczne plany. Oprócz Polski, KE wezwała do przesłania ostatecznych zaktualizowanych krajowych planów na rzecz energii i klimatu także Belgię , Estonię , Chorwację i Słowację . Termin na złożenie nowych planów minął 30 czerwca 2024 r.

Dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi Komisji Europejskiej

Polska i inne kraje wezwane do nadrobienia zaległości mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi KE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

To nie pierwsza taka sytuacja

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej

Porozumienie o tym, że w UE emisje gazów cieplarnianych zostaną ograniczone o 55 proc. do 2030 roku, zapadło na unijnym szczycie w Brukseli jeszcze pod koniec 2020 roku. W związku z tym w lipcu 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny Fit for 55. Pod koniec kwietnia 2023 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła pięć należących do niego kluczowych aktów prawnych.

Fit for 55 to pakiet ustaw dotyczących klimatu i energii, które mają zmienić lub uaktualnić unijne przepisy. Stanowi on element Europejskiego Zielonego Ładu, zaprezentowanego pod koniec 2019 roku, który ma za zadanie "przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę", jak czytamy na stronie Komisji Europejskiej. Jednym z założeń Zielonego Ładu jest właśnie zerowa emisyjność, do której ma się przyczynić Fit for 55.