Hit eksportowy z Polski. Trafia do ponad stu krajów

Polska w okresie od stycznia do lipca 2023 roku wyeksportowała 90 tysięcy ton gofrów i wafli o wartości 503 milionów euro - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). W 2022 roku wyroby te trafiły do odbiorców w ponad 100 krajach.

W czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE" analitycy think tanku związanego z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zwrócili uwagę, że eksport wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, w tym także gofrów i wafli, w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku rósł mimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych, skutkujących rosnącymi kosztami produkcji. Chodzi m.in. o wzrost cen energii i surowców do produkcji.

Eksport polskich gofrów i wafli

Dla porównania, w 2022 roku - jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego - Polska wyeksportowała 155 tys. ton gofrów i wafli o wartości około 828 mln euro. Dodano, że w ujęciu ilościowym było to o 17 proc. więcej niż rok wcześniej, a w ujęciu wartościowym – o ponad 32 proc. więcej rok do roku.

Kto kupuje polskie gofry i wafle?

Jak czytamy, do najważniejszych rynków zbytu należały kraje unijne, a wśród nich: Niemcy (ok. 17,8 proc. udział w wartości polskiego eksportu tego rodzaju wyrobów), Francja (8,4 proc.), Czechy (5 proc.) i Rumunia (4,5 proc.). Spośród krajów spoza UE największymi odbiorcami były: Wielka Brytania (13,5 proc.), Stany Zjednoczone (ok. 4 proc.), Rosja (ok. 3 proc.) i Arabia Saudyjska (2,2 proc.).