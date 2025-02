Miliony kontroli na drogach. Tych wykroczeń było najwięcej

Takie wykroczenia wykryli policjanci

55 979 wykrytych przez policjantów wykroczeń dotyczyło nieprawidłowej zmiany pasa lub kierunku ruchu, a 45 230 nieustąpienia pierwszeństwa innemu pojazdowi. Wśród wykrytych wykroczeń znalazły się także: nieprawidłowe wyprzedzanie - 34 896; korzystanie z telefonu w czasie jazdy - 31 550, oraz niestosownie się do sygnałów świetlnych - 30 011. Wykryte wykroczenia nie dotyczyły jedynie kierujących. Z policyjnych danych wynika, że w ubiegłym roku ponad 165 tys. wykroczeń popełnili piesi. Najwięcej wykroczeń w tej grupie dotyczyło przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych - 118 114; niestosowania się do sygnałów świetlnych - 19 563; braku elementów odblaskowych - 15 881 oraz chodzenia nieprawidłową stroną drogi - 11 608. Jak poinformował nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, liczba 7,5 mln przeprowadzonych kontroli jest nieco mniejsza niż w roku 2023, kiedy przeprowadzono ich ponad 7,8 mln, jednak - jak dodał - patrząc na dane obrazujące stan bezpieczeństwa ruchu drogowego za ostatnie lata, można "z delikatnym optymizmem wnioskować, że Polacy jeżdżą nieco bezpieczniej". Dodał, że policjanci przeprowadzili również 16 mln badań na zawartość alkoholu w organizmie, dzięki czemu "ujawnili 92 324 nietrzeźwych kierujących, co w porównaniu z rokiem 2023 stanowi spadek zatrzymanych o 4,5 proc.". Opas przyznał, że najczęstsze wykroczenia popełniane przez kierowców to nadal przekroczenie dozwolonej prędkości, w tym także w rejonie przejść dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Takich wykroczeń było nieco więcej niż w 2023 roku. Zdaniem nadkom. Roberta Opasa wynika to m.in. z intensyfikacji działań kontrolnych w zakresie tych wykroczeń, które skutkują w konsekwencji powstawaniem wypadków drogowych. - Warta zauważenia jest za to zdecydowanie mniejsza liczba wkroczeń popełnianych przez pieszych. To także w pewnej części przekłada się na mniejszą ilość zdarzeń z ich udziałem. Zauważmy, iż w minionym roku odnotowano nieco mniejszą liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych oraz poprawiło się bezpieczeństwo pieszych - powiedział.