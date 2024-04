Zwrot w sprawie podatku od aut. Będzie nowe rozwiązanie

Podatek od aut spalinowych zostanie zastąpiony dopłatami do elektryków - wynika z wpisu na platformie społecznościowej X ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Do zmiany doszło w ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy.

"To nie były łatwe rozmowy z Komisją, ale mamy to! Zamiast podatku od posiadania aut spalinowych - nowe dopłaty do elektryków z KPO. Szczególne podziękowania dla (wiceministra klimatu) Krzysztofa Bolesty i zespołów MFIPR oraz MKiŚ" - pisał natomiast wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.

Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy

Czytaj więcej: "Rekordowe wypłaty z KPO". Ministra o pierwszych przelewach >>> MFiPR podał we wtorek, że do 15 kwietnia do Polski z KPO trafiło ok. 3,2 mld euro w ramach wsparcia grantowego oraz ok. 8,1 mld euro z części pożyczkowej.