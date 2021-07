Fuzja Orlenu z Lotosem. "Komisja Europejska wydłużyła termin"

Komisja Europejska do 14 listopada wydłużyła termin na realizację środków zaradczych w ramach przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen - poinformował w piątek Daniel Obajtek, prezes płockiego koncernu. Lotos i PKN będą miały kolejne 4 miesiące na spełnienie warunków Komisji Europejskiej, by mogło dojść do fuzji obu spółek.