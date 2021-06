NASA szuka imienia dla pierwszego manekina, który poleci w kosmos

Agencja NASA ogłosiła konkurs na imię dla pierwszego manekina, który poleci w kosmos. Ma on zebrać informacje, które posłużą naukowcom do badań, jak może się zachować ludzkie ciało w warunkach długotrwałego przebywania w kosmosie.

Płeć manekina nie została jasno sprecyzowana, choć na stronie NASA umieszczono informację, że wzorowany jest on "na męskim ciele". Od razu zaznaczamy, że nie da się zgłaszać dowolnych imion, np. Robert, Jan Paweł czy Olga. No wyboru są jedynie: Ace, Wargo, Delos, Duhart, Campos, Shackleton, Montgomery i Rigel.

Imiona dla manekina

Ace oznacza "Artemis Crew Explorer". Duhart składa hołd Irene Duhart Long, lekarce w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego. Montgomery to nawiązanie do Juliusa Montgomery'ego, pierwszego afroamerykanina, który pracował jako specjalista techniczny w ośrodku kosmicznym Cape Canaveral. Campos odnosi się do Arturo Camposa, kluczowej osoby, która jakoby najbardziej przyczyniła się do sprowadzenia na Ziemię członków pechowej misji Apollo 13.

Delos to nazwa wyspy, na której, według greckiego mitu urodzili się Apollo i Artemida. Rigel to najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Oriona, szósta pod względem jasności na nocnym niebie. Shackleton… nie jest bezpośrednim nawiązaniem do słynnego badacza Antarktyki, ale do tajemniczego krateru na południowym biegunie Księżyca, nazwanego na cześć owego badacza. Wargo? Tutaj NASA odnosi się do Michaela Wargo, pierwszego głównego naukowca agencji.

Kiedy oficjalne wyniki?

Ostateczne głosowanie odbędzie się 28 czerwca, a oficjalne ogłoszenie nazwy pojawi się 29 czerwca.

Jak możemy przeczytać w oświadczeniu wydanym przez NASA, "Manekin będzie wyposażony w czujniki promieniowania i czujniki do rejestrowania reakcji na przyspieszenia i wibrację". Zostanie on wysłany w ramach misji Artemis I. To bezzałogowa misja kosmiczna. Podczas lotu (zaplanowanego na 22 listopada tego roku) ma zostać wypróbowana nowa rakieta Space Launch System. Statek kosmiczny wejdzie na orbitę wokółksiężycową i będzie krążył wokół tego naturalnego satelity Ziemi przez ok. 6 dni.

Podczas tej wyprawy bezimiennemu jeszcze manekinowi mają towarzyszyć dwa modele żeńskiego kobiecego torsu, które NASA nazywa "fantomami". Są one "wykonane z materiałów udających ludzkie kości, tkanki miękkie i organy dorosłej kobiety". Testy są niezbędne jako że długoterminowe plany NASA przewidują wysłanie pierwszej kobiety na Księżyc. Torsy mają już imiona: Zohar i Helga.

Autor:mp

Źródło: PAP