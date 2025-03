Nowy sposób oszustów. Podszywają się pod drogowy system i rozsyłają maile

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail wzywającymi do uregulowania płatności za przejazd w systemie e-TOLL - alarmuje Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i NASK. To próba wyłudzenia danych o rachunkach bankowych użytkowników.

"Jeżeli otrzymałeś e-mail z informacją o nieopłaconym przejeździe w e-TOLL, który zawiera logo systemu e-TOLL oraz link do płatności, zignoruj go i nie klikaj w link. Podane linki kierują do niebezpiecznych witryn" - dodają eksperci z państwowego instytutu.