Nowy projekt budżetu. Jest decyzja rządu

Zwiększona rezerwa na usuwanie skutków klęsk

"Budżety tych instytucji mogłyby zostać zmniejszone w trakcie prac sejmowych"

- Wiele resortów i wielu dysponentów aktywnie włączyło się w poszukiwanie środków dla poszkodowanych przez powódź, ale są podmioty, które cieszą się autonomią budżetową. To są podmioty, w stosunku do których MF nie ma kompetencji do zmian w budżetach, ale w MF mamy kompetencje dla analizy i oceny przedłożonych budżetów – powiedział Domański.

Zmiany w projekcie budżetu na 2025 rok

Ponadto "zwiększono rezerwę celową na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 2,194 mld zł i wyniesie 3,191 mld zł". "Zmniejszono środki planowane w rezerwach, co do których istniała taka możliwość, i które nie są wprost zależne od czynników obiektywnych, tj. m.in. rezerwę na zobowiązania Skarbu Państwa (zmniejszenie o 400 mln zł), rezerwę ogólną (zmniejszenie o 279 mln zł)" – napisano.

Dług powyżej unijnych kryteriów

"Prognozowana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE, dług EDP) do PKB wyniesie 54,6 proc. w 2024 r. i 58,4 proc. w 2025 r., następnie wzrośnie do 61,3 proc. w 2027 r., a w 2028 r. obniży się do 61,2 proc. Wartość referencyjna relacji długu EDP do PKB na poziomie 60 proc. zostanie przekroczona w 2026 r." – podano w komunikacie.