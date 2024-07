Resort rozwoju zawiadamia prokuraturę w sprawie przeznaczenia niemal sześciu milionów złotych na promocję programów mieszkaniowych. - To przypominało jakąś szybką produkcję, jakąś taśmę produkcyjną, gdzie po prostu te pieniądze były wydawane w sposób niezgodny z zasadami - stwierdził na antenie TVN24 Mirosław Suchoń z Trzeciej Drogi-Polska 2050.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) zawiadamia prokuraturę w sprawie przeznaczenia w 2023 roku niemal sześciu milionów złotych na promocję programów mieszkaniowych. Resort powołał się na NIK, według której te pieniądze miały być wydane "niegospodarnie".

- Gigantyczne środki. (...) Mam wrażenie, że za czasów PiS-u wszystkie programy, wszystkie pieniądze promocyjne, które miały promować jakieś programy, służyły tylko jednemu - żeby promować konkretnych polityków. Każdy minister, każdy wiceminister miał swoje poletko i to poletko traktował jak taki prywatny folwark i doił te pieniądze, dodawał do swojej kampanii wyborczej, dodawał do własnej promocji. Nie liczyło się państwo, nie liczyły się programy rządowe, liczyła się tylko własna kariera - stwierdził na antenie TVN24 Marcin Kierwiński, europoseł KO, były szef MSWiA.

Jak relacjonowała Małgorzata Mielcarek, chodzi o program Pierwsze Mieszkanie. To było dofinansowanie, uzyskanie tzw. bezpiecznego kredytu 2 procent, czyli systemu dopłat do kredytu hipotecznego dla osób, które po raz pierwszy taki kredyt brały. Reporterka TVN24 wskazała, że według przedstawicieli koalicji nie było potrzeby, aby taką promocję przeprowadzać, bo program i tak cieszył się ogromnym powodzeniem.

- To przypominało jakąś szybką produkcję, jakąś taśmę produkcyjną, gdzie po prostu te pieniądze były wydawane w sposób niezgodny z zasadami, w sposób niezgodny z prawem. Z tego procederu funkcjonariusze poprzedniego rządu, funkcjonariusze PiS uczynili sobie sposób na życie. To jest naganne i mam nadzieję, że kolejne sprawy będą trafiać do prokuratury, a później przed sąd, bo tam jest ich miejsce - stwierdził na antenie TVN24 Mirosław Suchoń z Trzeciej Drogi-Polska 2050.

Dodał też: - Te sprawy nie mają końca, jeżeli widzom wydaje się, że to rozliczanie trwa i ono nie ma i nie będzie mieć końca. To rzeczywiście tak jest. Kolejne służby w ministerstwach odkrywają kolejne przykłady niegospodarności, kolejne przykłady nadużywania zaufania. Najwyższa Izba Kontroli badając różnego rodzaju obszary działalności państwa, odkrywa kolejne przestępstwa i myślę, że to będzie trwało, bo ten proces rozliczania będzie rozciągnięty na wiele lat, a ostatnie wyroki, znając nasz wymiar sprawiedliwości, będą zapadać naprawdę po wielu latach.

"W sposób niecelowy i niegospodarny wydatkował 5,269 miliona złotych na realizację kampanii"

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśniło, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało wysłane do właściwych organów ścigania w oparciu o wystąpienia pokontrolne oraz informację o wynikach kontroli, które zawierały wnioski z postępowania NIK w zakresie wykonania budżetu państwa w 2023 r. w części 18 - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

"Badanie wydatków informacyjno-promocyjnych Ministerstwa wykazało, iż minister w sposób niecelowy i niegospodarny wydatkował 5269,7 tys. złotych na realizację kampanii promującej Program Pierwsze Mieszkanie, bez dokonania uprzedniej analizy potrzeby przeprowadzenia tej kampanii. Tymczasem w związku ze złą sytuacją mieszkaniową w Polsce wsparcie wprowadzone od 1 lipca 2023 roku (m.in. program Bezpieczny Kredyt 2 proc.) cieszyło się ogromnym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów bez uprzednich działań promocyjnych ze strony ministra" - przekazał resort.

"Między innymi, powyższe stwierdzenie stanowiło podstawę do złożenia, w dniu dzisiejszym, ww. zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście" - dodało ministerstwo.

Program Pierwsze Mieszkanie zakładał możliwość uzyskania tzw. bezpiecznego kredytu 2 proc., czyli systemu dopłat do kredytu hipotecznego lub założenie konta mieszkaniowego z możliwą premią. Program ruszył 1 lipca 2023 r. Szefem resortu był wtedy Waldemar Buda.

