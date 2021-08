Ekspertka: masowa turystyka szkodzi Ziemi

Według ekspertki z branży architektury i gospodarki przestrzennej Magdaleny Milert masowa turystyka jest szkodliwa dla Ziemi. Jej zdaniem do negatywnych skutków można zaliczyć przede wszystkim zmiany w krajobrazie, zwiększoną emisję dwutlenku węgla i ogromne zużycie energii.

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) oceniła, że tylko w 2016 r. sam transport związany z turystyką stanowił 5 proc. całkowitej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, która ma swoje źródło w działalności człowieka. Według zaprezentowanych podczas ostatniego szczytu klimatycznego COP25 szacunków UNWTO z grudnia 2019 emisja CO2 przez branżę turystyczną do 2030 r. zwiększy się o co najmniej 25 proc.