LOT przedłużył zawieszenie lotów do Izraela    

Polskie Linie Lotnicze LOT przedłużyły zawieszenie lotów do i z Izraela oraz odwołały połączenia z Warszawy do Tel Awiwu 4 i 5 sierpnia oraz powrotne 5 i 6 sierpnia. W piątek przewoźnik odwołał osiem połączeń z Izraelem i Libanem "po przeprowadzeniu analizy bezpieczeństwa operacji lotniczych".

Polskie Linie Lotnicze LOT przedłużają zawieszenie lotów do Izraela - poinformował rzecznik przewoźnika w sobotę. Wyjaśnił, że w związku z tym odwołane zostaną dwa rejsy z Warszawy (Lotnisko Chopina) do Tel Awiwu 4 i 5 sierpnia o godz. 23.10 (nr lotu LO 151) oraz dwa rejsy powrotne - 5 i 6 sierpnia o 5.05 (nr LO 152).

W piątek LOT informował o odwołaniu ośmiu rejsów do i z Izraela oraz Libanu po - jak przekazał rzecznik przewoźnika - "przeprowadzeniu analizy bezpieczeństwa operacji lotniczych".

Nie tylko LOT

O odwołaniu lotów na Bliski Wschód w sobotę informowały też tanie linie lotnicze Wizz Air. W krótkim komunikacie dostępnym wyłącznie w j. angielskim napisano, że "ze względu na eskalację sytuacji w regionie, Wizz Air tymczasowo zawiesi loty do i z Izraela i Jordanii do 4 sierpnia włącznie". Od czwartku loty do Izraela zawiesiło kilku innych przewoźników - m.in. linie Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines oraz Air India.