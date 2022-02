Fundusz Odbudowy nie dla Polski? Premier zapowiadał "przedsionek do Polskiego Nowego Ładu"

Musimy podjąć jakąś decyzję w związku z niewydaniem opinii do polskiego KPO, ewentualnie nawet o wycofaniu się z Funduszu Odbudowy - stwierdził lider Partii Republikańskiej Adam Bielan. Premier Mateusz Morawiecki obiecywał, że "dostaniemy z tego funduszu znacznie więcej niż sugerowali nasi przeciwnicy polityczni". Tak szef rządu zapowiadał miliardy euro z Funduszu Odbudowy.

Bielan o możliwej rezygnacji z Funduszu Odbudowy

Lider Partii Republikańskiej Adam Bielan mówił w poniedziałek w Radiu Plus o perspektywie zatwierdzenia przez Komisję Europejską wysłanego w maju przez Polskę Krajowego Planu Odbudowy, powiedział, że "zbliżamy się do momentu, w którym trzeba będzie tę sprawę przesądzić". - Mówię o ewentualnych krokach prawnych. Koniec pierwszego kwartału 2022 roku, to taki ostateczny moment, kiedy ta decyzja musi zapaść - stwierdził.

Pytany o to, czy Polska złoży skargę do TSUE, jeżeli KPO nie zostanie zatwierdzony do marca, odpowiedział: "będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, ewentualnie nawet o wycofaniu się z europejskiego planu odbudowy".

- Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której nie możemy korzystać tych środków, a jednocześnie żyrujemy kredyt, z którego środki są wypłacane innym państwom. W tej chwili są analizowane różne możliwości prawne. Natomiast ja nie chciałbym teraz snuć czarnych, pesymistycznych wizji - dodał.

Bielan o możliwym wycofaniu się Polski z Funduszu Odbudowy Radio Plus / TVN24

Miliardy z Funduszu Odbudowy - zapowiedzi premiera

W maju 2020 roku premier Mateusz Morawiecki mówił, że "Fundusz Odbudowy w połączeniu z budżetem Unii Europejskiej to bardzo duża nowa inicjatywa, to wielki impuls finansowy, który da perspektywę rozwoju gospodarczego Europie, w tym Polsce".

Kilka tygodni później - 19 czerwca - premier powiedział: - Zależy mi na szybkim wdrożeniu europejskiego Funduszu Odbudowy, bo to jest wielki, dodatkowy fundusz, który może wesprzeć szybkie odbicie Polski po koronawirusie. (...) Dostaniemy z tego funduszu znacznie więcej niż sugerowali nasi przeciwnicy polityczni, nie mając świadomości tego, jak skutecznie potrafimy negocjować.

- Krajowy Program Odbudowy to przedsionek do Polskiego Nowego Ładu. Polskiego Nowego Ładu, w ramach którego chcemy przebudować i system finansów publicznych, system podatkowy również, a także zainwestować w edukację dzieci i młodzieży, zainwestować w Polskę cyfrową - to z kolei wypowiedź szefa rządu z 26 lutego 2021 roku.

Dwa miesiące później - 27 kwietnia - mówił: - Dzięki rekordowo wynegocjowanym środkom z Unii Europejskiej możemy z nadzieją wyglądać końca kryzysu gospodarczego. Możemy liczyć na to, że szybkie odbicie gospodarcze stanie się rzeczywistością. (...) Polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków jak najszybciej dla dobra polskiej gospodarki.

- Około 770 miliardów złotych dla polskich rolników, polskich rodzin, szkół i szpitali - podkreślał 5 maja 2021 roku w Sejmie Morawiecki.

Krajowy Plan Odbudowy

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nową sytuację gospodarczo-społeczną, jaką spowodowała pandemia COVID-19. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF - Recovery and Resilience Facility). Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować swoje Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki. Zdecydowana większość została już zaakceptowana, co umożliwiło wypłatę zaliczek. Polska przedstawiła swój plan KE w maju 2021 roku; jak dotąd nie został on zaakceptowany.

Z Funduszu Odbudowy, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. W sumie dostępne dla naszego kraju są: 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w październiku 2021 mówiła, że chce wpisania do polskiego KPO jasnego zobowiązania do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, do przeprowadzenia zmian w systemie dyscyplinarnym dla sędziów oraz rozpoczęcia procesu przywracania sędziów odsuniętych od orzekania.

Autor:kris/ToL

Źródło: TVN24 Biznes