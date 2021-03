Polska specjalność eksportowa odporna na kryzys

Chociaż pandemia w 2020 roku dała się we znaki przedsiębiorcom z wielu sektorów, krajowa branża stolarki okiennej i drzwiowej okazała się "koronaodporna" - pisze Polski Instytut Ekonomiczny. Najwięcej takich produktów sprowadzają państwa członkowskie Unii Europejskiej, do których trafia około 90 procent dostaw.

"Koronaodporna" branża

"W 2020 roku, mimo szalejącej pandemii COVID-19, która dała się we znaki przedsiębiorstwom z wielu branż, rodzima branża stolarki okiennej i drzwiowej okazała się 'koronaodporną'" - podkreślili analitycy w czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Widać to szczególnie po wynikach eksportu tej branży - dodali.

W porównaniu z 2019 r., eksport zwiększył się w trzech z czterech kategorii produktowych. Największy wzrost odnotowano w pozycji "drzwi, okna i ramy do nich" oraz "progi drzwiowe z żeliwa lub stali (CN 7308 30)", gdzie wzrost sięgnął 17,2 proc., a wartość eksportu wyniosła 129,1 mln euro. Z kolei o blisko 7,4 proc. zwiększyła się sprzedaż okien i drzwi z tworzyw sztucznych – CN 3925 20 (do 1 155,4 mln euro), a o 8,7 proc. z aluminium – CN 7610 10 (do 323,5 mln euro). "Nieznacznie, bo o 2,9 proc., zmalał jedynie eksport okien i drzwi drewnianych (do 770,6 mln euro)" - czytamy.