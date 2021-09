Dalszy ciąg rozmów z Czechami w sprawie Turowa. Polski wiceminister: sytuacja jest trudna

Kopalnia Turów - polsko-czeskie negocjacje

Dodał, że ma nadzieję, iż skończy się okres, w którym rozmowy były w sposób sztuczny i nieuzasadniony przedłużane przez stronę czeską. - Mamy nadzieję, że skończy się ten okres, w którym te rozmowy były w sposób sztuczny i nieuzasadniony przedłużane. Niestety ze strony czeskiej mieliśmy do czynienia z takim podejściem, liczymy że dzisiaj będziemy w stanie się porozumieć co do konkretów, bo zależy nam na tym, aby to porozumienie zostało zawarte w sposób szybki i sprawny - podkreślił wiceszef MSZ.