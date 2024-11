Kontrole w domach i mieszkaniach. Sypią się mandaty

Straż Miejska w Polsce ma prawo kontrolować domy i mieszkania. Kontrola dotyczy sposobu gospodarowania odpadami, rodzaju pieca lub kotła grzewczego. Strażnicy weryfikują również, czy właściciel nieruchomości zgłosił źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W Warszawie wystawiono w 2024 roku mandaty w łącznej wysokości 120 tysięcy złotych. Oto zestawienie kontroli i liczby mandatów w różnych miastach w Polsce.

Straż Miejska ma uprawnienia do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów związanych z utrzymania czystości i porządku. Co to oznacza?