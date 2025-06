"My bez gazu i ropy, oni bez wolności". Tusk ostrzega

Ruszyliśmy z podobnego pułapu - my bez gazu i ropy, oni bez wolności - napisał Donald Tusk, porównując drogę rozwoju Polski i Iranu. W swoim wpisie w mediach społecznościowych były premier ostrzega przed konsekwencjami odejścia od kursu prozachodniego.

Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych wpis autorstwa Aleca Stappa współzałożyciela amerykańskiego think tanku Institute for Progress, w którym zestawiano gospodarcze losy Polski i Iranu na przestrzeni ostatnich dekad. W poście zamieszczono też wykres pokazujący PKB per capita dla Polski, Iranu i Japonii w latach 1990–2023.