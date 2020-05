Od poniedziałku zmiany w handlu i usługach. Oto lista

Zapowiedziane przez premiera zmiany w III etapie to:

- otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Rygory sanitarne dla zakładów fryzjerskich i kosmetycznych to obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym - jeśli zabieg na to pozwala), używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe, zapisy telefoniczne lub online - klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni, klient nie może też wyjmować i korzystać z telefonu komórkowego w trakcie wizyty.