To jedna z największych zagranicznych inwestycji polskiej firmy. Podpisano umowę

InPost przejmie 100 procent udziałów w Mondial Relay. O zawarciu wiążącej umowy w tej sprawie spółka poinformowała w środowym komunikacie. Jaka podała, stało się to możliwe po uzyskaniu jednomyślnej, pozytywnej opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay. Wartość transakcji to 565 milionów euro, czyli równowartość blisko 2,6 miliarda złotych.

Mondial Relay

We Francji jest drugą co wielkości siecią. W 2020 roku obsłużyła 131 mln przesyłek - co czyni ją największym niezależnym graczem we Francji pod względem wolumenu. W 2020 roku Mondial Relay osiągnął przychody w wysokości 437 mln euro oraz EBITDA na poziomie 60 mln euro.