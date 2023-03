Nowy koszyk i walka z "kurczflacją". "Szczególną uwagę zwróciliśmy na gramaturę towarów"

GUS zaktualizował koszyk zakupowy

Ponadto GUS uaktualniona zostanie również, stosownie do zmian zachodzących na rynku, lista reprezentantów, czyli wykaz towarów i usług, których ceny podlegają obserwacji. Oznacza to, że w wyniku weryfikacji wprowadza się nowe towary i usługi, a eliminuje te, które straciły cechy reprezentatywności lub zniknęły z rynku.

Kurczenie się produktów

- Takie zmiany są niezbędne, żeby pokazać, jak aktualnie kształtuje się wzorzec zakupowy, natomiast pozwala to też porównać samą zmianę ceny na przestrzeni okresów, ponieważ ten sam schemat zakupowy, który zastosujemy w bieżącym roku odnosimy go do takiego schematu z roku poprzedniego - powiedziała Adach-Stankiewicz.

Jak są badane ceny?

- Jeżeli chodzi o dobór listy towarów, to kierujemy się tym, co jest dostępne w sklepach, natomiast jeżeli chodzi o samą informację o cenach to zbieramy ją w sposób tradycyjny, wysyłając ankieterów do punktów sprzedaży detalicznej, które są w danym regionie popularne i uczęszczane. Od kilku lat wdrażamy również informacje, które bezpośrednio pobieramy z systemów informatycznych sieci handlowych. Sieci handlowe wysyłając nam takie informacje od razu zawierają w nich ceny tych produktów, które rzeczywiście w danym miesiącu sprzedane - zwróciła uwagę dyrektorka Departamentu Handlu i Usług GUS.