Fundacja giganta pod lupą prokuratury. Chodzi o kampanię PiS

"Prokuratura otrzymała materiały wskazujące na to, że z pieniędzy przelanych na konta organizacji pozarządowych i jednej prywatnej firmy zakupiono: koszulki, długopisy, smycze, kubki, parasole, na których zostały nadrukowane nazwiska kandydatów PiS do Sejmu lub logo partii" - czytamy w gazecie.

"Zorganizowana przepompownia" w KGHM

Drugą co do wielkości dotację - 893,6 tys. zł - dostał fundacja Niezależne Media związana ze środowiskiem "Gazety Polskiej". KGHM przekazało jej środki na finansowanie "kampanii informacyjno-edukacyjnej społeczeństwa w zakresie praw obywatelskich oraz budującej świadomość obywateli w zakresie demokracji".

Komunikat prokuratury

Prokuratura w wydanym w czwartek komunikacie stwierdziła, że "w dniu 14.11.2024 r. wszczęła śledztwo, w którym wyjaśni, czy w okresie od lutego 2023 r. do marca 2024 r. nie doszło do wyrządzenia wielkiej szkody majątkowej w mieniu Fundacji KGHM Polska Miedź w kwocie prawie 16 000 000 zł, w związku z wykorzystywaniem uzyskanych darowizn na cele inne niż statutowe, a głównie na cele prowadzonej we wrześniu i październiku 2023 r. kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej".