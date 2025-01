PiS i lodówka. "Partia, za której rządów mieliśmy potężny wystrzał inflacji"

- Ciekawe, że taką konferencję robi partia, za której rządów mieliśmy potężny wystrzał inflacji - stwierdził na antenie TVN24 ekonomista Marek Zuber ekonomista, odnosząc się do czwartkowej konferencji Prawa i Sprawiedliwości o cenach w Polsce.

W czwartek 2 stycznia Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję prasową z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, szefa klubu Mariusza Błaszczaka oraz europosłanki, byłej premier Beaty Szydło. Jarosław Kaczyński stwierdził, że mamy dziś do czynienia z drożyzną, a jej symbolem stał się wzrost cen masła.

Podczas konferencji w charakterze rekwizytu politycy PiS wykorzystali lodówkę. W jej wnętrzu znalazły się kartki z wizerunkiem Donalda Tuska oraz nazwami podstawowych produktów spożywczych i opisem procentowego wzrostu ich cen - m.in. mleka o 40 proc., jajek o 37 proc., sera żółtego o 20 proc., masła o 100 proc.

- Trudno sobie wyobrazić życie rodziny bez tych produktów - mówiła była premier Beata Szydło. Tymczasem, jak stwierdziła, "w ostatnich tygodniach ceny tych produktów wzrastają bardzo dynamicznie".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej w siedzibie partii PAP/Tomasz Gzell

"Potężny wystrzał inflacji" za czasów PiS

O konferencję przedstawicieli PiS został zapytany na antenie TVN24 Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB.

- Ciekawe jest to, że taką konferencję robi partia, za której rządów po ponad 20 latach mieliśmy potężny wystrzał inflacji - zauważył ekonomista. - Bo przecież pamiętamy ten luty 2023 roku i 18,4 proc. (inflacji - red.). No nie Tusk wtedy rządził, tylko (Mateusz) Morawiecki - przypomniał.

- Oczywiście to 18,4 proc. nie wynikało tylko i wyłącznie z decyzji polityków rządzących. Ja myślę, że tak 40 proc. tej inflacji wynikało z decyzji rządzących. Pozostałe elementy to były oczywiście działanie Putina, wojna w Ukrainie, no i konsekwencje pandemii, tej drugiej części pandemii - mówił gość TVN24.

- Nie zmienia to faktu, że wtedy słyszeliśmy, że wzrost inflacji w ogóle nie wynika z działań rządu, tylko jakichś zewnętrznych czynników - zauważył Marek Zuber.

"Masło za chwilę potanieje"

Jego zdaniem "trudno obwiniać dziś Tuska za wzrost cen masła, który obserwowaliśmy na rynkach w całej Europie".

Jednocześnie, jak dodał, w ostatnich dwóch, trzech tygodniach ceny tego produktu spadały na rynku europejskim. - Masło za chwilę potanieje. Myślę, że to jest kwestia miesiąca maksymalnie - stwierdził Marek Zuber.

Ekonomista został również zapytany o rządową interwencję, czyli sprzedaż masła przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych - Ta decyzja miała sens, jeżeli chodzi o wymiar PR-owski, bo jeżeli chodzi o realny wpływ na rynek, to oczywiście niewielki. Bo tysiąc ton w stosunku do - tu są różne dane - do 240 - 250 tys. ton sprzedawanych rocznie w Polsce, no to z pewnością nie jest to jakaś wielka wartość - zauważył.

- Ale jednocześnie decyzja rządu o uwolnieniu rezerw nałożyła się na na spadek cen masła w Europie. Więc jakby ten moment był dobry. Gdybym o tym decydował, może sprzedałbym większą ilość - zaznaczył.

Być może także, jak dodał, interwencję na rynku warto byłoby podjąć wcześniej.

"Nie było tych rzeczy, które potaniały"

Ekonomista mówił również o czynnikach, które powodują zwyżki cen żywności. - Co do tych głównych elementów, które powodują wzrosty cen żywności, to z jednej strony mamy tutaj kwestie rynku europejskiego, czy rynku światowego, a z drugiej są też spekulacje. Te spekulacje najbardziej są widoczne na rynku masła, ale także na rynku kakao i kawy, bo akurat tych dwóch produktów w lodówce PiS-owskiej nie było, ale one tak naprawdę najbardziej podrożały w tych ostatnich latach - zaznaczył.

Jak zaznaczył, podczas konferencji "nie było też tych rzeczy, które potaniały". - Przecież bardzo mocno potaniał cukier, potaniała mąka, biorąc pod uwagę te ostatnie miesiące. Nawet porównując je z Wigilią 2023 roku. Tych produktów nie było - wyjaśnił Zuber.

Gość TVN24 przyznał, że cały koszyk żywności jest nieco droższy niż w roku 2023. - Grupa żywność i napoje bezalkoholowe ona rzeczywiście w tej chwili drożeje mocniej i ten wzrost jest mocniejszy niż cała inflacja - stwierdził ekonomista. - Ale tutaj raczej mamy do czynienia z tendencjami światowymi - stwierdził.

Autorka/Autor:pkarp/dap

Źródło: tvn24.pl