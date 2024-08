Rekordowa dziura w budżecie. Ministra komentuje

- Spłacamy z budżetu państwa ten nieszczęsny fundusz antycovidowy, który szerokim strumieniem płynął do szpitali. A one przecież nie leczyły pacjentów, na przykład onkologicznych, bo był COVID-19. Dzisiaj minister finansów musi wykupić te obligacje. To jest około 70 mld złotych na sam COVID (fundusz antycovidowy) i (tarcze) PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju) - powiedziała szefowa resortu zdrowia .

Co dalej ze składką zdrowotną?

- Nie było takiej formuły, żebyśmy się pod czymś podpisywali - stwierdziła w TVN24 Izabela Leszczyna. - Ja z panem ministrem finansów od początku naszej kadencji jestem umówiona, że jeśli ta obietnica (zmian w składce - red.) zostanie zrealizowana, to znaczy, jeżeli będę miała ubytek składki zdrowotnej we wpływach do Narodowego Funduszu Zdrowia, to minister musi mi dać takie same środki z budżetu państwa – powiedziała.