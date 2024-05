Polacy pokochali metodę zabezpieczania wszystkich swoich urządzeń i kont jednym hasłem - wynika za danych Biura Informacji Kredytowej. - Jedno hasło do wszystkiego obarczone jest wielkim ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa informacji - ostrzega Andrzej Karpiński, szef bezpieczeństwa Grupy BIK.

Z najnowszego badania Biura Informacji Kredytowej pt. "Bezpieczeństwo urządzeń i logowania” wynika, że co dziesiąty Polak używa jednego wspólnego hasła do wszystkich swoich urządzeń, aplikacji i kont internetowych włącznie.

Tylko 46 proc. Polaków ma świadomość dotyczącą potrzeby korzystania z wielu haseł w przypadku logowania np. do sklepów online czy platform streamingowych.

- W przypadku kradzieży jednego hasła, cyberprzestępcy mogą uzyskać dostęp do wielu kont jednocześnie - mówi Andrzej Karpiński, szef bezpieczeństwa Grupy BIK. - Jeśli posługujemy się jednym hasłem do wszystkich naszych kont, łamiemy zasadę cyberbezpieczeństwa - dodaje.

Zasady bezpieczeństwa w sieci. Unikalne hasło to podstawa

Cytowany w informacji BIK Karpiński podkreślił, że unikalne hasła do każdego systemu to "pierwsza linia" do ochrony przed utratą danych. Ostrzegł również, że pozyskanie danych z takich miejsc, jak profil na portalu Facebook czy email pozwala zebrać zasób informacji, który może skutkować podszywaniem się pod czyjąś tożsamość w urzędzie czy banku.