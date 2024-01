Duży przelew z CPK na remont kościoła. Spółka wyjaśnia

Spółka Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji inwestycji pod tą samą nazwą. Na jej czele stoi Mikołaj Wild, były wiceminister Skarbu Państwa oraz wiceminister infrastruktury w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Centralny Port Komunikacyjny jest planowanym węzłem przesiadkowym między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny sponsoruje remont kościoła

W środę w mediach społecznościowych pojawił się zaskakujący wpis, w którym poinformowano, że parafia świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Wiskitkach otrzymała 400 tys. zł od spółki Centralny Port Komunikacyjny. Środki mają się przyczynić do renowacji trzech ołtarzy bocznych.

Spółka wyjaśnia

Do sprawy odniosła się spółka CPK. - Jako odpowiedzialny inwestor chcemy przeprowadzić nasze zadania w atmosferze dialogu i w dobrych relacjach z mieszkańcami, dlatego prowadzimy program wsparcia dla terenów objętych inwestycją, który dotyczy w szczególności gmin Baranów, Teresin i Wiskitki, które leżą w powiatach: grodziskim, sochaczewskim i żyrardowskim - poinformował redakcję biznesową tvn24.pl Konrad Majszyk, rzecznik prasowy spółki CPK.

- W tej konkretnej sprawie proboszcz parafii w Wiskitkach zwrócił się do spółki CPK z wnioskiem o sfinansowanie renowacji trzech neobarokowych ołtarzy, które stanowią część XIX-wiecznego zabytkowego kościoła. Budynek kościoła w Wiskitkach jest wpisany na listę zabytków - to część dziedzictwa kulturowego regionu. To dlatego wycena prac została przygotowana przez konserwatora zabytków i będzie odbywać się pod jego nadzorem - przekazał Konrad Majszyk.