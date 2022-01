Obowiązkowe deklaracje dla właścicieli domów. Opublikowano ranking najlepszych gmin

Trwa składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Właściciele lub zarządcy domów, bloków i obiektów usługowych mają obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej tego, czym są one ogrzewane. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował ranking gmin, w których procentowo złożono najwięcej deklaracji.

Urząd podał, że ranking gmin powstał w oparciu o liczbę punktów adresowych przypisanych do obszaru danej gminy. "O pozycji gminy w rankingu decyduje liczba punktów adresowych, dla których została złożona co najmniej 1 deklaracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków" - wyjaśniono.

Z rankingu wynika, ze zdecydowanym liderem wśród wszystkich gmin w Polsce jest Zawidów w województwie dolnośląskim. Poziom wypełnienia bazy CEEB w tej gminie wynosi 77 proc. Jak czytamy, 591 spośród 759 punktów adresowych złożyło co najmniej 1 deklarację dotyczącą źródła ciepła.

Na drugim miejscu sklasyfikowano inną gminę z Dolnego Śląska - Udanin. Mieszkańcy tej gminy mogą się pochwalić wypełnieniem bazy CEEB w 62 proc. Nieco niższy, bo wynik na poziomie 60 proc. do tej pory osiągnęły gminy: Warta Bolesławiecka, również w województwie dolnośląskim oraz Słopnice w województwie małopolskim.

Nie wszędzie jednak jest tak dobrze. Urząd opublikował również listę najgorszych gmin w Polsce pod względem wypełnienia bazy CEEB. Jak wynika z danych, żadna deklaracja nie została złożona przez przedstawicieli gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim, w której są 603 punkty adresowe. Niewiele lepiej jest np. w gminach Grudusk oraz Zaręby Kościelne w województwie mazowieckim.

Wśród gmin, w których jest powyżej 50 tys. punktów adresowych, prowadzi Warszawa. Z danych wynika, że 14 979 z 127 722 wszystkich punktów adresowych złożyło co najmniej 1 deklarację, co oznacza 11-proc. poziom wypełnienia bazy CEEB. Podium uzupełniają Kraków i Poznań ze wskaźnikiem na poziomie 10 proc.

Powyższe dane dotyczą deklaracji złożonych od 1 lipca 2021 roku do 23 stycznia 2022 roku do godziny 14.00.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poinformował, że w tym tygodniu przekroczono próg 1 mln złożonych deklaracji do CEEB.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - deklaracja

Obowiązek złożenia deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków do CEEB dotyczy źródeł ciepła nieprzekraczających 1 megawata. W tym przypadku chodzi np. o przydomowe kotłownie opalane węglem, gazem. Jeśli budynek jest ogrzewany za pomocą OZE - np. pompy ciepła, to również trzeba będzie to zgłosić. Dotyczy to również sytuacji, kiedy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Deklaracje można złożyć w dwóch formach: elektronicznej i papierowej. W tym pierwszym przypadku wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl oraz posiadać profil zaufany bądź elektroniczny dowód osobisty. W przypadku papierowej formy trzeba go złożyć do właściwego urzędu (miasta/gminy) ze względu na lokalizację naszego budynku. Następnie urzędnik uwierzytelni wniosek i wprowadzi odpowiednią informację do CEEB.

Zgłoszenia muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych.

Właściciele budynków mają czas na złożenie deklaracji do 1 lipca 2022 roku. To jednak dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom ma nowe źródło ogrzewania i zostało ono zainstalowane i uruchomione po 1 lipca 2021 roku, to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

