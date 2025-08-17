Znana polska firma ma trafić w ręce Litwinów

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek litewskiej spółki Galinta o przejęcie kontroli nad polską firmą Cenos z siedzibą we Wrześni - podał UOKiK w komunikacie.

Galinta specjalizuje się w produkcji i sprzedaży produktów spożywczych, w tym ryżu, kasz, płatków oraz gryki. Jest spółką należącą do grupy INVL Baltic Sea Growth Fund - funduszu inwestycyjnego typu private equity inwestującego w spółki z krajów bałtyckich oraz regionu centralnej Europy.

Przejęcie znanego polskiego producenta

Produkty litewskiej firmy, założonej w 1997 roku, dostępne są między innymi na Litwie, Łotwie i w Estonii, ale także krajach takich jak USA, Wielka Brytania czy państwach skandynawskich. Galinta stawia na promowanie zdrowego odżywiania, oferując żywność wysokiej jakości, która zdobyła zaufanie konsumentów na międzynarodowych rynkach.

Z kolei Cenos, z siedzibą we Wrześni, działa na polskim rynku od ponad 30 lat, będąc jednym z czołowych producentów i dystrybutorów produktów spożywczych w segmencie produktów sypkich.

Firma produkuje oraz dystrybuuje produkty spożywcze, w tym ryż, sól, kaszę, kawę, groch, fasolę i płatki.

Autorka/Autor:BC/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl