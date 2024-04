Duże oszczędności, akcje i rower szosowy. Minister pokazał majątek

czytaj dalej

Ponad 800 milionów euro podatków zapłaciły w Rosji w 2023 roku największe zachodnie banki - pisze brytyjski dziennik "Financial Times". To czterokrotny wzrost względem poziomów sprzed ataku na Ukrainę. Wpływy do rosyjskiej kasy rosną, pomimo deklaracji o mniejszym lub większym stopniu wycofania się z rosyjskiego rynku.